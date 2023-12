Pánik tört ki a szolnoki óriáskeréknél

Egy kétségbeesett járókelő riasztotta a hatóságot, miután meglátott valakit felmászni a Szolnok belvárosában működő óriáskerékre. A bejelentést követően a rendőrök és a tűzoltók is kivonultak a helyszínre. A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatásából az is kiderült, mit keresett a nő a szerkezeten.

Motorvonat gyűrt maga alá egy személyautót Martfűnél

Összeütközött egy személyautó és egy motorvonat Martfű és Tiszaföldvár között, a Zsófia Halom úti vasúti átjáróban. Az autóba egy ember beszorult, őt a helyszínre érkező tiszaföldvári tűzoltók emelték ki a járműből. A sofőr életét vesztette.

Lebénult az utas, amikor az ittas, szolnoki sofőr villanyoszlopnak csapódott autójával

Ittasan vezetett és balesetet okozott egy most 21 éves szolnoki fiatalember, a Szolnoki Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be ellene. Kiderült, a férfi tavaly február 26-án hajnalban Szolnokon, a Széchenyi körúton ittasan, ráadásul a megengedett sebességhatárt jelentősen túllépve, 120-130 kilométer/órával száguldva közlekedett az általa vezetett személyautóval, két 18 és egy 17 éves utasával. Villanyoszlopnak ütközött az autó, a baleset következtében a 17 éves utas részleges bénulással járó, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket, de a másik két utas is súlyos sérüléseket szenvedett.

Fizetés nélkül akart távozni a szolnoki áruházból egy helyi férfi

Egy 34 éves helyi lakos bement egy szolnoki áruházba december 5-én délben. A bevásárlókocsiba 65 ezer forint értékű árut pakolt, majd fizetés nélkül akart kimenni. A bolt biztonsági őre feltartóztatta a férfit és értesítette a rendőrséget. A tettest előállították a Szolnoki Rendőrkapitányságra, ahol lopás vétség elkövetése miatt kihallgatták.

Ellopták a Pletykafalu karácsonyfáját

A pletykafalusi Grincs nem jutott messzire feldíszített zsákmányával. Néhány méterre a tett helyszínétől elfogták. A feldíszített karácsonyfát ugyanis egy rendőr orra előtt vonszolta haza a tolvaj. A rendkívüli esettel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk, hogy megtudjuk, mi történt a helyszínen.

Legyek és lárvák borították a láncra vert kutya testét Kunhegyesen Felfüggesztett börtönbüntetést kér az ügyészség arra az 59 éves kunhegyesi férfira, aki borzalmas körülmények között tartotta kutyáját, olyannyira, hogy ha nem mentik ki, a szerencsétlen jószág óriási kínok között 1-2 héten belül elpusztult volna. A kutya lánca a kerítésen felakadt, az állat testét legyek járták, nyüszített, egészségügyileg súlyos állapotban volt. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal a férfit állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte, egyúttal 2 évre eltiltotta a kutyatartástól. A borzalmas állapotban lévő kutyát egy másikkal együtt elkobozta. Az ügyészség vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. Az ügyben a Karcagi Járásbíróság hoz majd döntést.