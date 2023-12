Egy 22 éves férfit többrendbeli vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak az újszászi rendőrök.

– Legutóbb november 26-ra virradóra tulajdonította el egy helyi áruház területéről az egyik dolgozó kerékpárját. A nyomozók tanúkat hallgattak ki, adatokat gyűjtöttek, kamerafelvételt elemeztek, minek eredményeként december 5-én előállították a férfit. A tettes célkeresztjében a vegyesboltok álltak, ahonnan novemberben több alkalommal üdítőt, tisztítószereket, pékárut lopott. Egy bűncselekmény végrehajtásában bűntársa is volt, őt is elszámoltatták a rendőrök – számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Forrás: Police.hu

Az illetékesek hozzátették: a bűnügyesek egyesített eljárásban vizsgálják az ügyeket. A nyomozó hatóság a férfit őrizetbe vette, és kezdeményezik letartóztatását.