Válogatott módszerekkel próbálják az ünnepi rohanásban figyelmetlenebbé váló autósokat meglopni a tolvajok – figyelmeztet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Ne hagyjunk látható helyen értéket az autóban!

Fotó: Illusztráció

Mint írják, ebben az időszakban a vásárlók a nagy rohanásban hajlamosak autóikban, jól látható helyen hagyni értékeiket, melyek egyeseket bűncselekmény elkövetésére csábíthat.

Egy üres szatyor is lehet csábító

A tettesek általában nem egyedül dolgoznak, és – sokszor már előre kifigyelve – gyakorlottan választják ki, mely autót érdemes feltörni, mérlegre téve az azzal járó kockázat, valamint a várható zsákmány mértékét. A kocsi utasterében jól látható helyen hagyott, akár üres nejlonszatyor is arra késztetheti őket, hogy azt megszerezzék, bízva abban, hogy kellő értéket rejt.

Így tarthatjuk távol a tolvajokat

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának szakemberei azt tanácsolják, hogy soha ne hagyjuk a slusszkulcsot az autóban. Ha csak egy pillanatra is eltávolodunk a kocsitól, akkor is zárjuk be, az ablakokat pedig húzzuk fel.

A megvásárolt holmit mindig a csomagtartóba tegyük, soha ne az utastérbe. Ugyanez vonatkozik a tárcánkra, táskánkra, telefonunkra, de még a kabátunkra is. Ha módunkban áll, vegyük igénybe az őrzött parkolókat és az értékmegőrzőket – tanácsolja a rendőrség.

Ki- és beszálláskor is óvatosan!

Az utóbbi években gyakori bűnelkövetési módszer, hogy az elkövetők ki- és beszálláskor megszólítják a kiszemelt áldozatot, majd elterelik a figyelmét, így a már nyitott utastérből észrevétlen ellophatják az értékeket. A figyelemelterelő módszerek tárháza óriási, azonban az esetek zömében valamilyen műszaki hibára hívják fel a figyelmet, vagy előfordul, hogy előzőleg kiszúrják a gumiabroncsot, és a kerékcsere alatt lopják meg az áldozatot.

A rendőrség tájékoztatása szerint ha csak a fenti tanácsokat megfogadjuk, már sokat tehetünk azért, hogy ne váljunk autófeltörés, illetve trükkös lopás áldozatává.