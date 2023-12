Éppen a lakásban kutatott december 8-án reggel a 18 éves jászapáti férfi, amikor tetten érte a vagyonvédelmi szolgálat, mivel a házban riasztó is volt. A tolvaj már össze is készítette a televíziót és több porcelánt is hogy elvigye, de ebben sikeresen megakadályozták a vagyonőrök, majd átadták a rendőröknek.

– A jászsági nyomozók előállították a 18 éves jászapáti férfit, majd lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Nem volt ismeretlen a rendőrök előtt, mivel kétrendbeli lopás elkövetése miatt már folytatnak ellene eljárást, így az ügyeket egyesítették – tájékoztatott András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.