Felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás, magánlaksértés bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt indítványozta az ügyészség egy felnőtt és két fiatalkorú jászkiséri lakos letartóztatását, tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

A rendelkezésre álló adatok szerint a jászkiséri 16 éves női elkövető az elmúlt hónapokban megismerkedett egy szintén helyi lakos férfival, akinek a Jászkiséren lévő házában lakott rendszertelenül.

Idén január 23-án, éjjel a fiatal lány elhagyta az ingatlant. Ezt követően találkozott korábbi barátjával, a 40 éves férfi gyanúsítottal, valamint egy helyi, 15 éves fiatal férfival, akikkel együtt elhatározták, elmennek a lány által aznap éjjel elhagyott lakóházhoz, hogy onnan lopjanak. A 15 éves fiú magával vitt egy baltát is a helyszínre, arra az esetre, ha ellenállásba ütköznének.

Éjjel 3 óra körül mindhárman be is mentek az ingatlan udvarára, majd a lány bekéredzkedett a házba, ahová az ott lakó férfi be is engedte. Ekkor azonban a felnőtt férfi és a 15 éves fiú is megjelent az ajtónál, a fiatalabb férfi a kezében baltát tartva, pénzt követelt az ott lakótól. Ekkor a tulajdonos védekezésképpen magához vett egy botot, és kimenekült az udvarra, majd az utcára. A felnőtt és a fiatal férfi utána ment és az utcán megütötték, fejbe rúgták, miközben továbbra is pénzt követeltek tőle.

Mindeközben a fiatal lány elkövető társuk a lakásból ellopta a sértettnek egy dobozban tárolt, mintegy 20 ezer forint készpénzét, továbbá egy fémdoboznyi fémpénzt és két mobiltelefont, valamint karórákat, a melléképületből pedig rezet.

A bántalmazott férfi a koponyáján, térdén, könyökén, és mellkasán 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett, azonban fennállt a reális lehetősége súlyosabb sérülés bekövetkezésének is.

A bíróság elrendelte a többszörösen büntetett felnőtt férfi, és a két fiatal letartóztatását is. A fiatalkorúak letartóztatását javítóintézetben hajtják végre. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően mindhárom elkövetőnél megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, továbbá a bizonyítás megnehezítésének a veszélyét. A felnőtt elkövető esetében a bűnismétlés veszélye is fokozottan fennáll.

A bíróság végzése ellen egy gyanúsított, valamint a védőik is fellebbezést jelentettek be, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék fog hozni.