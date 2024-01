Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, január 6-án, hajnali 5 órakor az akkor még sötét utcán pillantotta meg kerékpárral munkába igyekvő áldozatát a 25 éves törökszentmiklósi férfi. Mivel megtetszett neki a fiatal nő, követni kezdte, majd amikor utolérte, úgy meglökte, hogy a nő az árokba zuhant.

– A férfi a földön fekvő nő elé állt, majd fölé térdelt, és őt fogdosni kezdte, valamint a kezével befogta a száját. Az áldozat eközben próbált segítségért kiáltani, kiszabadulni a férfi fogásából, de annak ereje miatt nem tudott. A férfi ezt követően lehúzta a nő ruháját, majd megpróbált vele erőszakkal közösülni, ami azért nem sikerült neki, mivel a nő ellenállt, folyamatosan próbált védekezni, rúgkapált, segítségért kiáltott, illetve a férfi meglátott egy arra közeledő gépjárművet, amitől megijedt, és elmenekült a helyszínről – részletezte a felháborító esetet dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Mint elmondta, a nő a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Az ügyészség szexuális erőszak bűntette miatt indítványozta, a bíróság pedig január 11-én elrendelte a korábban már többször is büntetett férfi letartóztatását.

– A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően a férfi esetében megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének a veszélyét is. A férfi és védője is fellebbezést jelentettek be a bíróság végzésével szemben, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd – tette hozzá a szóvivő.