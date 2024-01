Egy helyi lakos közlekedett kocsival Törökszentmiklóson január 18-án este, mikor a rendőrök ellenőrizték. A sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. A 39 éves férfit előállították további mintavételre, vezetői engedélyét bevonták. A sofőrnek járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt kell felelnie – tájékoztatott a Police.hu.

A rendőrség felhívja a járművezetők figyelmét, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában! Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik, hiszen az elfogyasztott alkohol növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel nő a balesetek bekövetkezésének kockázata is! A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő, szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére!