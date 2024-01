Meggyilkoltak egy házaspárt Tószegen. Állítólag egy házaspárról van szó, akik már két napja halottak lehetnek. Hogy mi történt pontosan, azt a rendőrség igyekszik kideríteni, nagy erőkkel nyomoznak az ügyben.

A polgármester az esettel kapcsolatban nyugalomra intette a településen élőket. – Futótűzként terjed a hír a településen egy hétfő este felfedezett rendkívül súlyos büncselekménnyel kapcsolatban. A rendőrség tegnap este óta rendkívül nagy erőkkel van jelen a településen, teszik a dolgukat – írta közösségi oldalán dr. Gyuricza Miklós.

Dr. Gyuricza Miklós polgármester bejegyzése az üggyel kapcsolatban

Forrás: Dr. Gyuricza Miklós polgármester facebook-oldala

A polgármester hozzátette: az éjszaka folyamán ő is többször kapcsolatba lépett a térség legmagasabb színtű rendőri vezetőivel. Nyomozati érdekből természetesen velem sem közölhettek részleteket, de kapitányságvezető úr ma reggel is biztosított afelől, hogy a lakosság nincs veszélyben – tette hozzá. – Most az a legfontosabb, hogy a rendőrség tehesse a dolgát, mi pedig segítsük őket mindenben, amit kérnek – közölte a településvezető.

Az üggyel kapcsolatban a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményt adott ki. Megtudtuk, hogy a rendőrök állampolgári bejelentésre mentek be egy tószegi házba, ahol holtan találtak két embert.

– A tószegi családi házban holtan találtak egy férfit és egy nőt 2024. január 15-én kora este. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. A helyszíni szemle és az adatgyűjtés jelenleg is folyamatban van – közölték a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesei.