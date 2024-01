A napokban készült el a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság tavalyi évi statisztikája.

– Kigyűjtöttem, hogy melyik településre hány esetben kaptunk riasztás és mennyi volt a tűzeset és a műszaki mentés. Ha baj van, akkor a vonulási területen kívül is segítünk – magyarázta a számokra mutatva Fábián Attila Nándor tűzoltó parancsnok.

Míg 2022-ben 216 alkalommal riasztották a tiszaföldvári tűzoltókat, addig tavaly ez a szám mindössze 188 volt, ebből 173 esetben vonultak.

– Martfű egy érdekes számot hozott, mindössze 5 tűzeset volt és 23 műszaki mentés, óriási a különbség, jó esetben fele-fele szokott lenni – emelte ki. Hozzátette: amikor tűzoltó lett, egyértelműen a tűzesetek száma volt magasabb, mostanra láthatóan megfordult ez az arány. Idén is mint, minden alkalommal hangsúlyozta, a martfűi kanyarok igen veszélyesek, nem véletlenül kerültek ki a sebességkorlátozó táblák. Mégis olyan, mint hazajárnának oda. A szélsőséges időjárás miatt, illetve viharos események után is sokszor hívták őket, nem ritka az sem, hogy az idősek emelik fel a telefont, ha a szomszédjukat napok óta nem látták, és nem is érik el.

Az is sokszor előfordul, hogy nem mernek benyitni a kapun a szomszédok, mi meg simán bemegyünk vagy beugrunk a kerítésen és közvetlenül az ablakot, ajtót zörgetjük, nekünk ki is nyitják, ezek kerülnek a téves jelzések közé. Amióta bevezették a 112-es központi segélyhívó számot, ritka a szándékosan megtévesztő jelzés, mindössze egy-egy ilyenről tudok beszámolni

– sorolta.

Nem igazán történt emlékezetes eset 2023-ban. Míg a korábbi évben nagyon sok volt a tarlótűz az aszály miatt, tavaly nem vonultak ilyen típusú káreseményhez. Nem kirívó a mezőgazdasági géptüzek száma sem, a lakóépületek közül is egy-egyhez kellett vonulni, melyek közül egyik sem igényelt magasabb riasztási fokozatot.

– Megszaporodtak a vasúti átjárókban történt balesetek, a legfőbb ok az autósok, sofőrök figyelmetlensége. Előfordult olyan, hogy egy kombájn ütközött a vonattal – emlékezett vissza.