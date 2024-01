Tiszajenő is jelentős külterülettel rendelkezik, ahol tanyák, víkendházak állnak. A település aktív polgárőrei azonban rendszeresen járőröznek, még lóháton is, a kieső területeken.

– Most elég csendes a téli időszak, jó a biztonság, de kijártunk ellenőrizni az ünnepek alatt is – számolt be róla Lólé Zsolt, a polgárőr egyesület elnöke.

Korábban előfordultak tanyafeltörések, de meglett a tettes, épp a polgárőröknek köszönhetően. Jelentettük a körzeti megbízottnak, hogy ki gyanúsítható a cselekménnyel, így huszonnégy órán belül el is kapták az elkövetőt, az eltulajdonított tárgyak is megkerültek.

– Kisebb falopások, próbálkozások is előfordulnak időnként, van, hogy a természetvédelmi területen. Ha azt látjuk, hogy csak favágási szándékkal érkezik az illető, megpróbálunk szót érteni vele, lebeszéljük a tervéről, de ha már kivágta a fát, vagy rajtakapjuk, hogy fűrészeli, akkor azt jelentjük a rendőröknek. Komolyabb cselekmények viszont nem jellemzők, figyelünk a külterületen lakó idősekre, egyedül élőkre is, hiszen bármikor segítségre szorulhatnak, mint ahogy nem egyszer megtörtént már – foglalta össze Lólé Zsolt.