Egy nappal a szörnyű tragédia után egy mécses égett annak a jászszentandrási családi háznak a kerítése előtt, ahol anyát és gyermekét az előző este holtan találták meg.

Ahogy arról a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban tájékoztatta hírportálunkat, az elsődleges adatok szerint a hároméves gyermek halálát idegenkezűség okozta, a negyven éves nő pedig öngyilkos lett. A helyieket teljesen sokkolta az eset.

– Nem tudjuk pontosan, hogyan történt a tragédia, mindenféle mendemonda kering a faluban. A Munkácsy utcában élt az anyuka a kislányával. A volt élettársa jól szituált férfi, nem helyben lakott, de amikor csak tehette, jött imádott gyermekéért. Ahogy hallottuk, nagyon sok vita volt közöttük a gyermekelhelyezési eljárással kapcsolatban – mondta egy férfi, aki névvel nem kívánt nyilatkozni.

– Menjenek a Munkácsy utcába, és kérdezzék meg a szomszédokat, hátha többet tudnak – javasolta a férfi, majd hajtott is tovább kerékpárjával.

Ebben a Munkácsy utcai házban élt az anyuka a kislányával

Fotó: Pesti József

– Sokkos állapotban vagyunk a történtek óta – mondta hírportálunknak az egyik szomszéd. – Szó szerint ki vagyunk készülve, annyira megrázta az utcában élőket, sőt az egész falut a végzetes tragédia, aminek voltak előzményei. Úgy tudjuk, hogy pénteken, amikor az apuka a kislányért jött, a volt élettársa az egyik kezével gázspray-vel fújt a férfi szemébe, a másik kezében pedig kés volt. Információink szerint a rendőrség és a mentők is a helyszínre érkeztek, elvitték a nőt, de hamarosan haza is engedték, és a kislány is nála maradhatott. Már nem először fenyegette meg gyermeke apját, többször mondta neki, hogy „meg foglak ölni téged is, a kislányt és magam is”. Hétfőn pedig bekövetkezett, amitől rettegtünk, megölte a kislányt, és saját magát is – tette hozzá elcsukló hangon a férfi.

Még korábban megtudtuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyben büntetőeljárást indított emberölés bűntett elkövetése miatt.

– Az eset körülményeit a hatóság szakértők bevonásával vizsgálja, melynek részleteiről a rendőrségnek nem áll módjában bővebb tájékoztatást adni – emelte ki a történtekkel kapcsolatban Mári Ilona, a rendőr-főkapitányság szóvivője.