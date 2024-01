– Te is szeretsz az interneten vásárolni? Mi is. DE! – kezdték a Balesetmegelőzés Szolnok vármegye közösségi oldalán közzétett bejegyzést.

A következő sorokban egy valós történetet osztottak meg online csalásról, remélve, hogy ezzel is fel tudják hívni a figyelmet a körültekintőbb vásárlásra, eladásra.

– A Mezőtúron élő Zsuzsanna (kitalált név, későbbiekben hívjuk csak Zs-nek) az egyik közösségi oldalon hirdetett meg egy gyerekágyat. Nagyon gyorsan, üzenetben jelentkezett is egy „vevő” Zs. telefonszámot kért, és egy címet, ahová elvihetné az ágyat. Telefonszámot nem kapott, csak egy javaslatot, hogy inkább az egyik futárszolgálattal bonyolítsák le az üzletet – fejtették ki a történetet.

A csavar itt kezdődött, a vevő a kezébe vette az irányítást és instrukciókkal látta el az eladót, hogy mit is kell tennie.

– Elkérte email címét és webnet bankkártyájához tartozó számlaszámát is. Majd egy linket küldött a gyanútlan Zs-nek, és fotókat is, amelyek segítettek neki a további teendőkben. Zs. lépésről lépésre végrehajtotta amire kérték, míg nem már netbank jelszavát is beírta egy rovatba. Hamarosan SMS érkezett telefonján egy kóddal, amely egy valósnak tűnő oldalra navigálta tovább. A kódot megadta, de az jelent meg, hogy „helytelen kód”. ZS. újból megpróbálta, de ismételten nem történt semmi. Vagyis Ő azt hitte, hogy nem történt semmi – folytatták.

Zs. újra próbálkozott, ám ekkor is sikertelenül,végül úgy döntött, hogy inkább hagyja ezt az egészet.

Ekkor még nem tudta, hogy a háttérben, már igen is elég sok minden történt. Csak pár óra múlva döbbent egy nagyot, amikor kapott két értesítést. Az egyik arról szólt, hogy kártyáját sikeresen hozzáadta a Google Pay-hez. A másikat a banki applikációja jelezte, miszerint számlájáról Veszprémben 180.000 forintot vettek le

– közölték.

Zs. bejelentést tett a rendőrségnél. Vármegyénkben naponta több bejelentés érkezik, amelyek arról szólnak, hogy internetes vásárlás során megkárosították az eladókat.

– Nem győzzük hangsúlyozni, hogy legyetek nagyon óvatosak. Banki kódokat, jelszavakat ne adjatok meg! A pénzed visszaszerzése nehézkes vagy éppen lehetetlen.

Mi tesszük a dolgunkat és megpróbáljuk felderíteni az elkövetőket, illetve felhívni a figyelmeteket, hogy legyetek körültekintőek, DE... ehhez Ti is kelletek – fogalmaztak.