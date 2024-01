Egy 23 éves kunszentmártoni férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy tavaly májusban a Körös folyóban elhelyezett úszóműről kézi fűrésszel levágott két darab, egyenként 80 méter hosszú, négyeres rézkábelt, aminek értéke meghaladta az egymillió forintot. A nyár folyamán sem tétlenkedett a fiatal, akkor 25 liter gázolajat vitt el egy öntözőberendezés kocsijáról – adta hírül a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Forrás: Police.hu

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságra augusztustól kezdődően több bejelentés is érkezett lopásról. Az egyik sértett elmondta, hogy augusztusban a telephelyéről gázolajat loptak el ismeretlenek, másnak az akkumulátorát vitték el, de akadt olyan is, akinek használati tárgyait, több élelmiszerét vagy baromfiállományát lovasították meg a tolvajok. A nyomozók az ügyeket vizsgálva megállapították, hogy négy kunszentmártoni lakos köthető a bűncselekményekhez. Egyikük az a 23 éves férfi, aki a kábellopással is gyanúsítható.

A rendőrkapitányság munkatársai csütörtökön reggel előállították a férfit és három fiatalkorú társát, akiknek többrendbeli lopás róható a terhükre. A kihallgatásuk során a gyanúsítottak több olyan lopásról is tettek vallomást, melyekről a hatóság még nem tudott – közölték.