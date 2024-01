Egy élet munkája, öröme veszhet oda egy lakástűzben. Tavaly is volt jó néhány ilyen eset a vármegyében.

– Összesen 288 lakástűz keletkezett Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 2023-ban. Ez 48-cal kevesebb, vagyis 15 százalékos csökkenést jelent 2022-höz képest. Az év folyamán 4 950 ezer négyzetméternyi épített terület égett le, több mint ezer négyzetméterrel kevesebb, mint egy évvel korábban – kezdte a beszámolót a lakástüzek statisztikájával kapcsolatban Németh Ádám.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hozzátette: a lakástüzekben hat ember vesztette életét, egy emberrel több, mint 2022-ben.

– A kigyulladt lakóházakban 23 ember sérült meg, többségük a belélegzett füst miatt, eggyel kevesebb tehát, mint egy évvel korábban. A lakástüzek eloltásához 556 tűzoltóautót riasztottak. A leghosszabb beavatkozás közel hat órán át tartott: szeptember 17-én egy 160 négyzetméteres családi ház négy helyisége égett Tiszakürtön, ennek következtében a födém valamennyi helyiségben beizzott – részletezte a szóvivő.

Tűzvizsgálat is indult néhány eset után.

– A tűz pontos keletkezési helyének, okának és idejének tisztázása érdekében 23 lakástűz után indult tűzvizsgálat. A leggyakrabban nyílt láng, elektromos probléma és a fűtési rendszer hibája vezetett tűzhöz. Huszonkét lakóház tüzénél merült fel a szándékos gyújtogatás gyanúja. A legtöbbször a konyhában (37), a hálóban (36) illetve a kéményben (25) csaptak fel a lángok – mondta el.

Németh Ádám a tapasztalatok alapján felhívta a figyelmet a füstérzékelők fontosságára is.

– A tűzzel érintett ingatlanok közül egyikben sem volt füstérzékelő. Ahol van ilyen készülék, ott nem történik tragédia, nem sérül meg senki, hiszen a berendezés már a tűz kezdeti fázisában jelez. A nagyobb tüzek megelőzésének a legjobb módja, ha otthonra füstérzékelőt vásárolunk, amely a tűz keletkezésekor jelez, amikor még van idő cselekedni – hangsúlyozta.

Szén-monoxid miatt is sokszor vonultak a lánglovagok 2023-ban. Egészen pontosan harmincszor riasztották a tűzoltókat ilyen esethez, vagyis héttel kevesebbszer, mint 2022-ben. Hét ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést, ugyanannyian, mint egy éve. Tavaly senki sem vesztette életét a mérgező gáz miatt, 2022-ben volt egy ilyen áldozat.

– Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. Decemberben több olyan eset is történt, ahol gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid. A kémény szabálytalan műszaki kialakítása vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szén-monoxid keletkezzen. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni – hangsúlyozta végül Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.