– A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2023. augusztus és 2024. január 13. közötti időszakban költözött be egy üresen álló kenderesi lakóházba – tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. – Amikor a ház tulajdonosa ezt megtudta, megengedte neki, hogy addig maradjon, amíg nem talál másik szállást, ahol lakhatna. A férfi ezt úgy „hálálta meg”, hogy az ingatlan fa kerítését letördelte, az ajtókat, ablakokat kibontotta, a padlót felszedte, a gipszkartonból készült mennyezet egy részét leszakította, a fürdőhelyiségben lévő járólapot felbontotta, a szaniterek egy részét eltávolította. A rongálásokkal összesen kétmillió forint árt okozott a tulajdonosnak.

A férfinak még három lopást is felrótt a nyomozóhatóság, ugyanis idei év januárjában egy helyi cég körbekerített ingatlanának udvaráról létrát, talicskát lopott 105 ezer forint értékben. Ezen túlmenően két, szintén Kenderesen lévő, lakóházból is lopott, úgy, hogy az épületekbe az ajtók befeszítésével jutott be. Egyik helyről gázpalackot, keverőtárcsás mosógépet, mikrohullámú sütőt, fém alkatrészeket, a másikról házból kályhát, valamint tűzifát vitt el.

A bíróság elrendelte a büntetett, többszörös visszaesőnek minősülő férfi letartóztatását. A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően megalapozottnak látta a lakóhellyel, állandó munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező férfi esetében a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyét is.

A bíróság végzését a gyanúsított tudomásul vette, védője nem volt jelen, így a védő nyilatkozatáig az még nem végleges – tette hozzá dr. Ocsovai Ágnes.