Az elmúlt héten a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei egyenruhások 21 ittas sofőrt szűrtek ki a forgalomból, illetve hat személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A forgalom-ellenőrzők 282 gépkocsit mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet, továbbá 257 kerékpárost ellenőriztek, 41 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Kirívó esetként kiemelték, amiről már korábban beszámoltunk: egy férfi február 25-én este, Jászkiséren személyautóval villanyoszlopnak ütközött. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, ezért előállították a Jászberényi Rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd szabálysértési őrizetbe vették.

– Vármegyénk területén az elmúlt héten is több olyan sofőrrel szemben intézkedtek a rendőrök, akik úgy vettek részt a közúti forgalomban, hogy nem rendelkeztek jogosítvánnyal, vagy eltiltották őket a járművezetéstől. Aki jogosítvány nélkül vezet, szabálysértést követ el, aki pedig a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt ül volán mögé, bűncselekményt követ el. Mindkét cselekmény eljárást von maga után, és az elkövetők nemcsak a saját, hanem a közlekedés többi résztvevőjének életét, testi épségét is veszélyeztetik – hívták fel a figyelmet. Hozzátették, zéró tolerancia van érvényben Magyarországon az ittas gépjárművezetőkkel szemben. Az elfogyasztott alkohol jelentősen növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel nő a balesetek kockázata is.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a jövőben is folyamatosan tartanak a közlekedési biztonsági helyzet további javítása, valamint a baleseti szempontból kiemelt szabályszegések visszaszorítása érdekében közlekedésrendészeti akciókat.