Két hete elszabadult a pokol Tiszasüly déli végén. Rendszeresen lehetett kutyákat látni az az utcán, az ebek ráadásul megízlelték a zsákmányejtés örömét, és nap nap után mind több háziállat élete száradt a lelkükön. Nyulak, csirkék, díszgalambok estek áldozatául a két négylábú féktelen „étvágyának”, hajtotta őket a vadászszenvedély. Nem is akárhogy! Zárt helyen tartott jószágokat kaptak el, széttépve dróthálót, kitörve rácsot, kirágva deszkát. Mindezt három szomszédos utca udvarain művelve...

A galambtenyészetben tetemes volt a kár

Forrás: Beküldött fotó

A zsákmányból nem ettek, beérték azzal, hogy megfojtották az értékes háziállatokat.

Egy teljes díszgalambtenyészetet kiirtottak

Nyulak lemészárlásával kezdődött a rémtörténet, majd egy komplett baromfiudvart taroltak le az ebek, végül egy díszgalambtenyészet irtottak ki szinte teljes egészében. Ez utóbbi jelentette a legnagyobb kárt, idős gazdájuk ugyanis harminc éve tenyésztette a szárnyasokat, melyekkel európai kiállításokra járt. Vesztesége körülbelül 950 ezer forintra rúg...

Nagy Richárd polgármester elmondta hírportálunknak, ezt követően már kapott tippeket az önkormányzat, a dúlás ugyanis egy körülbelül ötszáz méteres körzeten belül zajlott. Igaz, eleinte több kutya is szóba került lehetséges tettesként. A talált lábnyomok arra utaltak, két, nagyobb testű eb garázdálkodhat a környéken.

Éjjellátó készülékkel pásztázták a környéket

A jelentős kár arra késztette a polgármestert, hogy éjjeli megfigyelő csoportot szervezze, bevonva a helyi polgárőröket, valamint a helyi vadászt, akinek van hőkamerája. A besenyszögi polgárőröktől pedig éjjellátó készüléket kaptak kölcsön. E komoly eszközökkel felszerelkezve két autóval tartották szemmel éjjel a környéket.

A nyulak sem úszták meg a kutyák támadását

Forrás: Beküldött fotó

A mintegy harminc kilós ebek hajnali két óra körül bukkantak fel, és korántsem tűntek barátságosnak, még a polgármester autóját is megugatták. Ezen a hajnalon nem vadásztak le semmit a kutyák, bár a polgármester még akkor is figyelte őket, mikor a többiek már hazamentek. Végül ezt tették a kutyák is. Reggel, mikor a kőtelki körzeti megbízottal kimentek a házhoz, gazdát és kutyát egyaránt otthon találtak. A tulajdonos együttműködőnek bizonyult, elismerte, hogy övé a két kiszökdöső állat, bár azzal nem értett egyet, hogy állatai okozták volna a pusztítást.

Még nem tudják, mi lesz a két kutya sorsa

De így is van mit felróni a felelőtlen kutyatartónak, ugyanis azon túl, hogy a terület megfelelő bekerítéséről nem gondoskodott, a kutyák nem voltak se beoltatva, se csipelve, amiért a jogszabályoknak megfelelően várhatóan komoly bírságot szab ki rá a jegyző.

A kutyákat mindenesetre elszállították jászladányi gyepmesteri telepre, velük van ugyanis minden évben szerződése az önkormányzatnak. A szó szerint rács mögé dugott ebek most várják, miként alakul sorsuk. Elvileg haza is viheti őket a gazdájuk, ha megfelelő tartási körülményekről gondoskodik, és kifizeti a büntetést.

Aligha számíthatnak kártalanításra a gazdák

Azt viszont sajnálatos módon nem tudják egyértelműen bizonyítani, hogy valóban ezek a kutyák garázdálkodtak. Így kártalanításra sem számíthatnak a leölt haszonállatok gazdái.

Azt viszont figyelik, megszűntek-e a problémák e két állat eltávolításával.