Gyorshajtók, ittas vezetők, szabálytalan kerékpárosok.

Többek között ők keresztezték a jászkunsági rendőrök útját az elmúlt héten.

– Az egyenruhások tizenöt ittas sofőrrel szemben kezdeményeztek eljárást, illetve négy személyi sérüléssel járó baleset helyszínén intézkedtek. A forgalom-ellenőrzők 579 gépkocsit mértek be, melyek túllépték a megengedett sebességet. Mindezek mellett 274 kerékpárost ellenőriztek, 45 esetben állapítottak meg valamilyen szabálysértést 0 számolt be a heti statisztikáról András Hunor Lehel. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kiemelte: munkatársaik a jövőben is folyamatosan tartanak a közlekedési biztonsági helyzet további javítása, valamint a baleseti szempontból kiemelt szabályszegések visszaszorítása érdekében különböző közlekedésrendészeti akciókat.