Megerősítette a rendőrség hírportálunk értesülését, miszerint meghatározó előzményei voltak a hétfői jászszentandrási családi tragédiának. Kiderült, hogy a negyven éves nőt – aki minden valószínűség szerint meggyilkolta hároméves kislányát, majd önmagával is végzett – előző pénteken rendőrök vitték el, ugyanis késsel támadt expárjára, gyermeke apjára.

Gázspray-vel és késsel támadt expárjára

Sok még a tisztázatlan kérdés a rettenetes jászszentandrási tragédiával kapcsolatban: a helyiek még most is megrendülten állnak a történtek előtt. A szomszédok megrázó részleteket osztottak meg hírportálunkkal, állításuk szerint sok vita volt a szülők között. Az előzményekkel kapcsolatban elmondták, hogy a végzetes hétfői nap előtt néhány nappal, január 26-án, pénteken, amikor a nőtől külön élő apuka hazavitte kislányát, a volt élettársa gázspray-vel és késsel támadt a férfira, a szomszédoknak kellett a segítségére sietniük.

A szomszédok rendőrt hívtak, meg is történt az intézkedés, elvitték a még akkor is önkívületi állapotban dühöngő nőt, aki azonban hamarosan hazatérhetett otthonába, és nála maradhatott a kislány is...

Garázdaság miatt kihallgatták az asszonyt

– A január 26-án, pénteken történt eset kapcsán a Jászberényi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett elkövetése miatt rendelt el nyomozást. A 40 éves asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki. Az eljárás részleteiről bővebb információt jelenleg nem áll módunkban közölni – közölte hírportálunkkal András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Az asszony a kihallgatását követően egy éjszakát kórházban töltött, ahonnan azonban a szomszédok szerint már másnap visszatérhetett a jászszentandrási házba, ahol hétfőn már csak az ő és gyermeke holttestét találták meg...

Hibázott valaki? Történt-e mulasztás?

Arra vonatkozóan is szerettünk volna információt kérni a hatóságtól, hogy az emberölés ügyében folytatott eljáráson belül, vagy ahhoz kapcsolódóan folyik-e további vizsgálat az ügyben, illetve az ügyhöz kapcsolódóan. Például felmerült-e bárki másnak a felelőssége az öngyilkos nőn kívül, vizsgálják-e a családdal kapcsolatba került szakemberek esetleges mulasztását.

András Hunor Lehel válaszában azt közölte, hogy a rendőrség a hatáskörébe tartozó összes körülményt vizsgálja, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azonban azt is hozzátette, hogy a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást a folyamatban lévő eljárásról nem tudnak adni.

Megfojthatta a kislányt a gyilkos anya

Egybehangzó sajtóinformációk szerint a jászapáti gimnáziumban dolgozó asszony brutális módon végzett hároméves kislányával: megfojtotta az ártatlan kisgyermeket. Majd öngyilkos lett, felvágta az ereit.