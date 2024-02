A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Nyugdíjas Rendőrök Egyesülete február 21-én, szerdán szervezte meg elsőként a nyugdíjas rendőrök és katonák számára vetélkedőjét. A versenyen három fős csapatok mérhették össze tudásukat – olvasható a police.hu oldalon.

A versenyzők egy próbababán az újraélesztés megfelelő technikáját is bemutatták

Forrás: Police.hu

A rendezvényt dr. Rádi Norbert rendőr dandártábornok, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője nyitotta meg. A főkapitány beszédében kitért az online térben elkövetett csalásokra is, és felhívta a résztvevők figyelmét, mivel kerülhetik el az áldozattá válást.

A megnyitót követően a versenyzők hat pályán mérhették össze tudásukat. Számot adtak KRESZ-tudásukról, valamint katonasággal kapcsolatos totót, illetve az online csalás témakörében kvízt kellett megfejteni. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara állomásánál a versenyzőket egy szituáció várta, melynek része volt egy próbababán az újraélesztés technikája is. A fegyverzettechnika sem maradhatott el, a csapattagoknak egy gépkarabélyt kellett szét-, majd összeszerelniük. A megmérettetésen szereplő gyerekek is igazán testhezálló feladatot kaptak, egy távirányítós autóval szlalomozhattak végig a felállított pályán. A legügyesebb fiatal a verseny végén meg is nyerte a játék autót.

A rendezvényt dr. Rádi Norbert beszéde nyitotta meg

Forrás: Police.hu

Míg a zsűri összesítette az elért eredményeket, a résztvevőknek a bűnmegelőzési kollégák interaktív előadást tartottak, melynek során tájékoztatást adtak az online térben elkövetett csalások elkövetőinek módszereiről, továbbá felhívták a figyelmet a KiberPajzs oldalra, ahol az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat találnak.

A versenyről senki nem távozott üres kézzel. Mind az öt csapat értékes díjazásban részesült, az I. helyezett pedig egy vándorkupával térhetett haza.