Emberölés bűntettének kísérlete miatt indítványozta a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy 38 éves szolnoki férfi letartóztatását – tájékoztatott a büntetőügyről dr. Ocsovai Ágnes főügyészségi ügyész, sajtószóvivő.

A megtámadott, bántalmazott férfi ezzel a lapáttal védekezett a halálos baltaütésekkel szemben

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi ez év február 25-én reggel autójával megjelent egy tiszaföldvári ingatlannál, ahol szóváltásba keveredett az ingatlan udvarán tartózkodó férfivel.

A vita elfajult, ezért az indulatos férfi a gépjárműből elővett egy baltát, azzal a nyitott kapun keresztül indulatosan beszaladt az ingatlan udvarára. Rátámadt az udvaron tartózkodó másik férfire, és a kisfejszével a nyaka felé sújtott. A megtámadt férfi az ütés elől félig kifordult, így annak a bal vállát találta el. A támadó újra lesújtott, ekkor azonban a másik férfi már egy lapáttal védekezett ellene. Néhány percnyi „szerszámcsata” után a támadó a helyszínről elmenekült.

A férfi cselekménye – figyelemmel az elkövetés eszközére, a célzott testtájékra és az ütés erejére – alkalmas volt a ténylegesen bekövetkezettnél súlyosabb, akár halálos eredménnyel járó sérülés okozására is.

Az ügyészség indítványa szerint a cselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, jellegére, a kiszabható büntetés nagyságára (5-15 évig terjedő szabadságvesztés), a férfi esetében megalapozottan lehet tartani a szökésétől, elrejtőzésétől. Az ügyészség megalapozottnak látta továbbá a bűnismétlés veszélyét is, mivel e cselekmény háttérében a férfinak egy korábbi rendezetlen konfliktusa áll. Illetve azt is, hogy a férfinek a büntetőeljárásban részt vevő más személyekhez fűződő viszonya miatt a bizonyítás megnehezítésének veszélye is fennáll.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a férfi letartóztatását.

A férfi és a védője fellebbezést jelentettek be a bíróság végzésével szemben, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék fog hozni.