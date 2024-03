Baljós éjszaka 58 perce

Bűncselekmény nyomaira bukkantak a szolnoki Zagyva-gáton talált elhagyott autóban

A Tiszafüredi Járási Ügyészség jármű önkényes elvételének, valamint eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntette miatt indítványozta egy 21 éves tiszaszőlősi férfi letartóztatását. Az illető a bűnügyi felügyelete alatt – annak szabályait megszegve – két autót is elkötött egy éjszaka, majd mindkettőt hátra is hagyta. A történtekről dr. Ocsovai Ágnes főügyészségi ügyész, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője számolt be hírportálunknak.

A rendelkezésre álló adatok szerint a járművezetéstől eltiltott, és bűnügyi felügyeletben lévő férfi tavaly március 17-én éjjel, Tiszaszőlősön, egy lakóház előtt az utcán parkoló, lezárt személyautót feltört, saját technikával beindította, és az elkötött autóval Szolnokra utazott. Ám a Zagyva-gáton egy betonbuckán felakadt, így a gépkocsit otthagyta. A bűncselekmény és a lopás legfőbb nyomától, magától a gépkocsitól tehát meg kellett válnia. A gyanúsított által elkötött első autó a Zagyva-gátnál akadt el

Forrás: Beküldött fotó Ugyanezen az éjszakán – miután a Tiszaszőlősről elhozott autót a gáton hagyta – Szolnokon, a mentőállomás parkolójában talált egy lezáratlan személygépkocsit, ezt is beindította és Jászladányba kocsikázott. Ott csatlakozott hozzá egy ismerőse, akivel Tiszaszőlősre utaztak, ahol a gépkocsit egy szántóföldnél letették, és hátrahagyták. A férfi többszörösen is büntetett előéletű, közlekedési, vagyon elleni, emberi méltóság és alapvető jogok elleni bűncselekmények miatt. Vele szemben jelenleg is, többek között jármű önkényes elvétele miatt folyamatban van egy másik büntetőeljárás, amelyben már született marasztaló ítélet, azonban az még nem jogerős. Az ügyészség a többszörösen is büntetett férfival szemben a halmazati szabályok miatt kiszabható büntetésre is figyelemmel, megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyét is. A nyomozási bíró, az ügyészség indítványával egyezően elrendelte a férfi letartóztatását, amelyet az illető tudomásul vett, védője azonban nem volt jelen, így a döntés még nem végleges.

