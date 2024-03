– Éppen úton voltam munkaügyben, amikor megszólalt a telefonom. Felvettem. Egy férfi szólt bele, aki egy bank munkatársaként mutatkozott be, és azt mondta, pénzmozgás történt a számlámon, ami nekik gyanús, ezt szeretnék kivizsgálni – mesélte történetét a szolnoki Nádudvari Gábor, akit a napokban keresett meg a telefonos csaló.

Nádudvari Gábort ezen a számon hívta a napokban a csaló, a fiatalember résen volt, nem dőlt be az átverésnek

Forrás: Beküldött fotó

– Egy konkrét cégnevet mondott, azzal, hogy onnan körülbelül 240 ezer forintos jóváírás történt a számlámon, emiatt hív, mert szeretnék ezt a tranzakciót kivizsgálni. Igazság szerint tovább nem is nagyon tudta mondani, mert nekem már leesett a csalás, hiszen az adott banknál nincs is számlám – hangsúlyozta Gábor.

„Ne fárasszuk egymást!”

– Ezután már csak azon járt az eszem, hogyan tudnám rögzíteni a beszélgetést, de nem sikerült, mivel éppen vezettem. Közben elcseverésztünk, közöltem vele, hogy ha a banknál dolgozik, akkor mondja meg a számlaszámomat, erre persze nem tudott válaszolni. Mondtam neki, hogy ne fárasszuk egymást, erre azt válaszolta, hogy akkor most már minek mondja meg a számlaszámomat, ha már úgy is rájöttem a csalásra. Közöltem vele, hogy inkább menjenek el dolgozni mások átverése helyett, erre elkezdett elég trágárul beszélni, hogy mi közöm ahhoz, hogy ők mit csinálnak. Kezdetben egyébként nagyon határozott, úgymond „ügyes” volt, így, ha valaki tényleg annak a banknak az ügyfele, amire hivatkozott, akár be is dőlhetett volna neki. Szerencsére a médiában és egyre több helyen van erről már tájékoztatás, remélem, minél többekhez eljut... – mondta a kisgyermekes édesapa.

Sokaknál bepróbálkoztak

Gábor a történetét az egyik szolnoki közösségi oldalon is megosztotta, kiderült, nem ő az egyetlen akit szintén ennek a banknak a nevében hívtak az utóbbi időben. Egy fiatalember szerint neki azt mondta a csaló, hogy 290 ezer forinttal tartozik a pénzintézetnek, csakhogy ő azonnal közölte, egy másik bankhoz tartozik, erre a hívó azonnal letette. Egy hölgyet pedig SMS-ben kerestek meg azzal, hogy letiltják a számláját. Csakhogy ő sem az adott banknál vezetett számlát.

Változatosak a módszerek

– Napjainkra kijelenthető, hogy a valóságosból egyre inkább az online térbe kerültek át a csalárd tevékenységek. Az online térben elkövetett csalások módszerei igen változatosak – hangsúlyozta András Hunor Lehel rendőrszázados. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, ami mindegyikben közös, hogy megpróbálják megszerezni az áldozat adatait – legyen az személyes vagy épp banki – hogy aztán azokat felhasználva megkárosítsák a sértettet.

Gyanús, ha sürgetnek

– Az elkövetők ehhez találnak ki újabb és újabb történeteket, legendákat. Hol alkalmazás letöltését kérik, hol a bank nevében telefonálnak egy gyanús utalás ürügyén, hol egy e-mailt küldenek applikáció frissítése okán, hol vásárlóként jelentkeznek az online piactéren és küldenek egy linket az üzlet létrejötte érdekében, hol romantikus szálakat fűznek a történetbe – sorolta a módszereket.

Hozzátette, az mindenképpen gyanús, amikor a hívó sürgeti az áldozatot. Mint elmondta, a rendőrség hivatalos oldalán és közösségi oldalán hasznos bűnmegelőzési tanácsok és megtörtént esetek is megtalálhatóak.