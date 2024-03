A Szolnoki Törvényszék másodfokú ítéletével jogerősen lezárult annak a 37 éves, büntetett előéletű, érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkező férfinak a büntetőügye, aki még 2021. február 17-én éjjel ecstasy és mefedron kábítószerek hatása alatt, a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási tilalmat megszegve, lekapcsolt lámpákkal, 140 kilométer/órás sebességgel száguldott az őt üldöző rendőrautók elől a 32-es számú főúton, Szolnok és Újszász között. Hajmeresztő manővereivel két rendőr és az egyik szembejövő autós életét is veszélybe sodorta.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Ahogy a Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya hírportálunkat tájékoztatta: a járőrök 2021. február 17-én éjjel, nem sokkal 3 óra előtt figyeltek fel a férfira, aki a koronavírus-járvány miatti kijárási tilalom ellenére az egyik szolnoki benzinkúton tartózkodott, majd, amikor meglátta a rendőrautót, beugrott a kocsijába és elhajtott.

Mint a filmekben: autós üldözés kezdődött

– Azonnal gyanús lett, ezért követni kezdték, és megkülönböztető fényjelzést használva a tudtára adták, hogy igazoltatni kívánják. Ő azonban tisztában volt azzal, hogy kábítószert fogyasztott, nincs érvényes jogosítványa és megszegte a kijárási tilalmat, ezért esze ágában sem volt megállni. Ehelyett a gázra lépett, és minden szabályt felrúgva, 90 kilométer per órás sebességgel száguldott Szolnok néptelen utcáin üldözői elől. A rendőrök végig a nyomában voltak, megkülönböztető fényjelzést használtak, és hangosbemondón keresztül többször megállásra szólították fel, de a férfi erre is fittyet hányt, ezért erősítést kértek, és egy másik járőrkocsi is bekapcsolódott az üldözésbe – részletezte az akciófilmekbe illő esetet az illetékesek.

Leszorította az útról az egyik rendőrautót

A történet folytatásaként megtudtuk: még lakott területen jártak, amikor a Thököly út és a Széchenyi körút kereszteződésében lévő körforgalomból kihajtva az egyik rendőrautó megpróbálta megelőzni a férfit. Ő azonban, hogy ezt megakadályozza, az autót a járőrkocsi elé kormányozta, majd a Thököly úton elhagyta Szolnok lakott területét. Csak a rendőrautó sofőrjének tudásán, rutinján, reflexein és lélekjelenlétén múlt, hogy elkerülte az ütközést.

Kis híján ütközés lett az ámokfutás vége

– A hajsza ezek után lakott területen kívül, a 32-es számú főúton folytatódott, ahol a Nagysándor József és a Thököly út kereszteződésében lévő körforgalomnál az egyik rendőrautó ismét előzésbe kezdett, a szökevényt azonban a 100 kilométer/órás sebesség sem tartotta vissza attól, hogy ismét a járőrkocsi elé rántsa az autót. Az ütközés újfent csak centimétereken múlt. És az éjszakai rohanás leghajmeresztőbb része azonban csak ekkor következett – tették hozzá.

Lekapcsolt lámpával, sötétben száguldott

Mint a tájékoztatásból kiderült: a férfi el akart tűnni üldözői elől, ezért lekapcsolta a fényszórót, és többszáz méteren keresztül 140 kilométer/órás sebességgel száguldott a korom sötétben. Többször áttért a másik sávba, ahol kishíján össze is ütközött egy szemből érkező autóval, aminek az úttest szélére kellett húzódnia, hogy elkerülje a balesetet. Az üldözés végül Újszászon ért véget, ahol a férfi leparkolt az élettársa házánál, ekkor a rendőrök őrizetbe vették.

– Az ügyben 2022. június 24-én emelt vádat a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség. A Szolnoki Járásbíróság egy előkészítő ülést és három tárgyalást tartott. Az utolsón, 2023. október 16-án ítéletet hozott. A férfit hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette, valamint kábítószer birtoklásának és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt 2 év 6 hónap börtönre ítélte, és 3-3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és a közúti járművezetéstől – számolt be az ítéletről a törvényszék sajtóosztálya.

Súlyosították a korábban kiszabott büntetést

Hozzátették: az ítélet ellen az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosítása, míg a vádlott és védője annak enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott, ahol nemrég jogerősen befejeződött.

– Az ügyészi fellebbezés eredményre vezetett. A Szolnoki Törvényszék most március 19-én meghozott másodfokú ítéletében az elsőfokú bíróság döntését megváltoztatta, és a vádlottal szemben kiszabott börtön tartamát 2 év 6 hónapról 3 év 6 hónapra, míg a közügyektől és a közúti járművezetéstől eltiltását 3-3 évről 4-4 évre felemelte – szóltak végül az ítéletről.