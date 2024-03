A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 11 településen, 14 helyszínen várták ezen a héten a határvadászképzés iránt érdeklődőket.

Forrás: Police.hu

– A toborzópontoknál megjelenteknek tájékoztatást adtak a szerződéses határvadász szolgálatról, a feladatellátásról, a jelentkezés feltételeiről és módjáról, valamint az illetményről és az egyéb juttatásokról. A héten a határvadászat iránt érdelődők március 8-án Kisújszálláson a Rendezvény téren, március 10-én Mezőtúron, a Piac téren találkozhattak a toborzókkal – tájékoztatott András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Hozzátette, a rendőrök minden helyszínen jelentkezési egységcsomagot is át adtak, ami a szerződéses határvadászok képzésével kapcsolatos bővebb tájékoztatással együtt a rendőrség honlapján is megtalálható. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata továbbra is várja a képzés iránt érdeklődők jelentkezését