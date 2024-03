Egyes horgászok nagyon mohók tudnak lenni. Ezzel szembesültek a napokban a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) hivatásos halőrei is.

Rengeteg ponty került elő a horgász haltartójából

Forrás: Beküldött fotó

A haltelepítések után rendszeresen végeznek ellenőrzéseket azokon a területeken, ahol a halakat beeresztették az egyes vizekbe. Így tettek az elmúlt héten is, hiszen, mint mi is hírül adtuk, március 23-24-én több horgászvíz pontyállományát is gyarapították fogható méretű példányokkal.

A műveletek után sehol sem rendeltek el fogási tilalmat, így az elkövetkező napokban sok horgász látogatta meg ezeket a szakaszokat, abban bízva, hogy a halak még nem széledtek szét.

A Nagykunsági főcsatornán be is jött ez az elképzelés, a halak éhesnek is bizonyultak, ám volt, aki visszaélt a helyzettel.

A március 25-i ellenőrzésnél az egyik csatornán horgászó férfi haltartójában a halőrök 13 (!) pontyot találtak, melyek összsúlya 28,75 kilogrammot tett ki.

Ez már csak azért is nagy probléma, mert azonos fajú nemes halból mindössze három darabot foghat ki és tarthat meg egy horgász, a fogási naplóba viszont még az engedélyezett mennyiséget sem rögzítette.

A szabály pedig az, hogy a bejegyzést a hal kifogását követően rögtön meg kell ejteni.

– Ilyen esetekben a szövetség mindig megteszi a feljelentést a kormányhivatalnál, a horgász pedig ezzel a tettével több hónapra bukja az állami horgászjegyét és pénzbírságot fizethet – hangsúlyozta Donkó Péter, a KTVHESZ ügyvezető igazgatója.

– A szövetségnél érvényes szabályok szerint pedig három-négy évig nem válthat a vizeinkre területi jegyet, ez benne lesz a HORINFO rendszerben. Az illető egyébként arra hivatkozott, hogy a horgászat végén a terítékről akart fotót készíteni, de ilyet nem lehet tenni, hasonló fotó csak horgászversenyen készülhet, ellenőrzött körülmények között, így halőreink sem fogadták el ezt a kifogás – részletezte Donkó Péter.

A halak szerencséjére a meggondolatlan pecás nagy méretű haltartót használt, mint amilyet a versenyeken szokás, így a nagy mennyiségű hal károsodás nélkül vészelhette át az ott töltött időt. A horgász lebukását követően pedig visszanyerték szabadságukat.

Előzőleg, március 20-án is lebukott egy szabálytalankodó horgász, bár ő csak egyetlen kifogott halat akart hazavinni úgy, hogy nem írta be a fogási naplójába. Aznap a sötétedés beállta után a KTVHESZ halőrei gépjármű-ellenőrzést végeztek a Nagykunsági főcsatorna gátkoronáján. A gépjárműből ekkor került elő a be nem jegyzett 2,86 kilogrammos ponty.

– Szövetségünk a múlt évben mindegy 180 000 000 forint értékben 120 927 kiló halat telepített horgászvizeibe. Az értékesített területi jegyek árbevételének közel hetven százalékát fordítva a halállomány növelésére, jut bőven tehát hal a horgászainknak. Ezért is elfogadhatatlan számunkra azoknak a horgászoknak a hozzáállása, akik a megengedettnél több halat próbálnak hazavinni, illetve nem, vagy csökkentett súllyal írják be a fogási naplóba a fogást – jegyezte meg Donkó Péter.