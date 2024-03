A Szolnoki Járási Ügyészség lopás bűntette miatt indítványozta egy 32 éves törökszentmiklósi férfi letartóztatását – tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóosztálya.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk, a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi az elmúlt két hónapban öt alkalommal is lopott Törökszentmiklóson, ráadásul kétszer ugyanarról a helyről.

A férfi minden esetben lakóházakhoz ment be. Volt, hogy a be nem zárt kapun keresztül, más esetben a kiskaput akasztotta le a sarokvasról. Azt vitt el, amit éppen talált: gépjármű-alkatrészeket, kézi szerszámokat, egy ingatlan előszobájából mobiltelefont, és egy alkalommal kerékpárt is.

A férfi által ellopott tárgyak értéke összesen 170 ezer forint volt. A kerékpárt a rendőrség az eljárás során megtalálta és azt a tulajdonosnak visszaadta.

Az ügyészség a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt már többszörösen büntetett férfi esetében, figyelemmel arra is, hogy az első cselekménye miatti gyanúsítotti kihallgatás után követte el a most terhére rótt többi lopást, megalapozottnak látta a letartóztatás elrendelését. Az ügyészség indítványa alapján a férfi esetében a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének a veszélye is fennáll.

A Szolnoki Járásbíróság az ügyészség indítványával egyetértett, és elrendelte a férfi letartóztatását. A döntést a férfi és védője is tudomásul vette, így az végleges.