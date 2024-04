Romok alá szorult sérülteket is gyakran keresnek

A csapatot társszervek is hívják, például ha gázrobbanás, házomlás történik, ilyenkor mentőkutyával vizsgálják át a helyszínt, nem szorult-e valaki a romok alá. Az elmúlt időszakban Kengyelen és Tiszaföldváron is volt ilyen eset, szerencsére senkit sem találtak az épület maradványai alatt, de mint Turi László hangsúlyozta, mindig alázattal kell végezni az ilyen munkát, hiszen nem tudhatják előre, mi lesz a végeredmény.

Több lakástűzhöz is riasztották már őket idén, Zagyvarékason és Újszászon is gyulladt ki épület, amit segítettek eloltani, de átjárnak Szászberekre is. Az udvarokon is megesik, hogy valami lángra kap. Tavaly pedig, főként a nyári hőség és szárazság idején pedig úgy megszaporodtak a kültéri- és bozóttüzek, hogy Szolnokra is hívták őket, annyira le voltak terhelve a vármegyeközpont tűzoltói.

A 32-es út is ad munkát, nem ritka a közúti baleset, amikor felborul, árokba borul némely gépjármű, vagy karamboloznak. Ilyenkor persze jönnek a társszervek is, de a közelség miatt rendszerint ők érnek ki először, így mire a többiek odaérnek, már áramtalanítják a járműveket, szükség esetén megkezdik az elsősegélynyújtást is.

Repülővel kutatnak az eltűnt emberek után

A közelmúltban pár jelentősebb balesethez is vonulniuk kellett.

– Megtörtént, hogy Zagyvarékas és Újszász között, ahol közel van a Zagyva, egy jármű az útról letérve átrepült a gáton és a tetejére borult, persze totálkáros lett. Egyébként fejre állt járműveket is többször kellett már talpra állítanunk – mesélte a csoportvezető.

Vito kutya már várja a bevetéseket

Forrás: Beküldött fotó

Vízen történő keresésre is felkérik őket, hiszen rendelkeznek megfelelő csónakkal, búvárfelszereléssel, de még víz alatt működő kamerával is. Tavaly több esetben a Holt-Tiszán kellett akcióba lépniük, a Tiszán pedig annál az emlékezetes esetnél akadt dolguk, amikor három horgász borult a folyóba.

A napokban pedig a Holt-Zagyvából kellett kiemelniük egy autót, a szolnoki hivatásos tűzoltókkal közösen végezték a munkát.

A repülőgépüket is több alkalommal bevetették.

– Eltűnt személy keresésénél az a dolgunk, hogy egy megadott területet átvizsgáljunk a magasból. Volt már, hogy kisgyerek eltűnésénél be is tudtunk így avatkozni – idézte fel az esetet Turi László.

– A mentőcsoportunk egy civil szervezet, de nekünk a mentés már életformánkká vált, nem tudnánk elképzelni enélkül az életünket! – hangsúlyozta.