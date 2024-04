A Tiszafüredi Járási Ügyészség vádat emelt egy 32 és egy 38 éves tiszaburai férfival szemben. Az idősebb gyanúsított tavaly januártól egészen márciusig tíz alkalommal követett el bűncselekményt, a fiatalabb férfi három alkalommal csatlakozott hozzá.

Jó oka volt rá, hogy lemásszon a vízóraaknába

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Öt alkalommal a mérőket tulajdonították el vízóra aknákból részben elhagyatott, részben lakott ingatlanoktól, de több helyről terményt, kézi szerszámokat és egyéb használati tárgyakat is elvittek. Az idősebb férfi egy háziorvosi rendelőből, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattól és az önkormányzattól is lopott. A lopási kár a 700.000 forintot is meghaladja.

Az ügyészség a vádiratában az idősebb férfival szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, míg a fiatalabb férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozta, az ügyben a Tiszafüredi Járásbíróság fog döntést hozni.