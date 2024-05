– Évtizedek óta a gazdasági szférában tevékenykedünk, ugyanennyi idő alatt szereztünk tapasztalatokat és információkat a gyakorlatban, és meg voltunk róla győződve, hogy a banki biztonsági rendszerbe vetett bizalmunk mellett mi is felvérteztük magunkat a külső internetes támadások ellen – magyarázták az előzményeket Kovácsék, illetve azt, hogy bárki, még a képzett, jelentős szakértelemmel rendelkező személy is az adathalászat eszközével pénzt kereső csalók áldozatává válhat.

Kovácsné Rózsika és férje, Gyula adathalászat áldozatául estek. Esetüket azért osztották meg, hogy mások elkerüljék az efféle helyzeteket

Fotó: Mészáros Géza

Az adathalászat a banki csalások egyik divatos formája

A koronavírus-járvány okozta bezártság óta az adathalász bűncselekmények száma jelentősen megnövekedett. A csalás egyik formája a banki csalás, annak pedig egyik módozata az adathalászat, melynek lényege, hogy a csalók egyre többféle módon próbálják a bankszámla-tulajdonosok adatait megszerezni a kibertámadás során.

– Tavaly augusztusban, egy szombati napon a számítógépünkön keresztül szerettem volna tájékozódni a gazdasági társaságunk banki folyószámla-egyenlegéről – kezdte a történetet Gyula, a családi Kft. „pénzügyi felelőse”, akinek felesége, Rózsika a „szakmáért” felel.

– Az elmúlt időszakban már megszokottá vált, hogy épp az internetes bűnözők támadásai miatt egyre gyakrabban kell bizonyos jelszavakat módosítani. Ez esetben is érkezett egy efféle e-mail, miszerint elérkezett a jelszómódosítás ideje, és a tájékoztatás mellé egy linket is csatoltak. Bevallom, nem tűnt fel, hogy az elektronikus levél feladója ki vagy mi, hiszen nagyon hitelesnek és hivatalosak tűnt a tartalma. Ez volt a megtévesztő! És emiatt szinte rutinból rákattintottam a linkre. Ott kérték a felhasználónevet és a jelszót, ezeket megadtam, ám ezek után személyes adatokat is kértek. Ekkor merült fel bennem erős gyanú a sumákságra, mert személyes adatokat a bank hivatalosan, tudtommal, csak és kizárólag személyes jelenléttel kérhet el. Azonnal ki is léptem a levélből, de nem feltételeztem, hogy mindössze ennyi is elég volt ahhoz, hogy ismeretlen tettesek levegyenek a vállalkozásunk számlájáról pénzt – tárta szét kezeit Gyula.