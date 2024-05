A megalapozott gyanú szerint egy 17 éves helyi fiatalember március közepétől április végéig terjedő időszakban 7 alkalommal lopott Tiszaföldváron különböző sértettektől – tájékoztatta hírportálunkat a részletekről dr. Lánczi Rajmund, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Az elkövető rendszerint kertes családi házak udvaráról vagy melléképületeiből lopott el élelmiszert és kézi szerszámokat, de volt, hogy kerékpárt vitt el a kerékpár-tárolóból, illetőleg egy alkalommal egy élelmiszerboltból is tulajdonított el édességeket. Az elkövetési összérték meghaladja a 390 000 forintot. A fiú mindezeken túlmenően két alkalommal más személyek ingatlanjaiba ment be engedély nélkül azért, hogy ott töltse az éjszakát.

A járási ügyészség azért indítványozta a fiatalkorú letartóztatását, mert a kiszabható halmazati büntetés nagyságára figyelemmel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye, továbbá a sorozat-elkövetésre figyelemmel fennáll a bűnismétlés veszélye is.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A helyettes szóvivő rávilágított az ügy törvényi hátterére is: fiatalkorú letartóztatásának – a büntető eljárási törvény rendelkezései szerint – csak akkor van helye, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges. A joggyakorlat szerint ezen különös tárgyi súlyt megalapozhatja a nagyszámú, sorozatjellegű elkövetés is, mely jelen esetben is megvalósult.