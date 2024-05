Az elsődleges vádirat szerint az akkor 35 esztendős férfi 2021. január 4-én a kora esti órákban ittas állapotban megjelent nagymamája cibakházi lakóhelyén azért, hogy az ott tartózkodó édesanyjától pénzt kérjen. Az anyja azonban nem tudott anyagi segítséget nyújtani a fiának, aki emiatt rettentően dühös lett.

Fotó: Cseh Gábor / Forrás: Illusztráció

A fiatalember bosszúból kiviharzott az édesanyjának ház előtt parkoló autójához, és a magához vett méretes csavarhúzóval kiszúrta a jármű két kerekének gumiabroncsait. Amikor azonban tovább rongálta volna a kocsit, megjelent az anya élettársa, aki számon kérte a férfit a vandalizmusáért, majd ellökte az autótól. Dulakodtak, majd a fiatalember a még mindig a kezében tartott csavarhúzóval a másik férfi fejét, nyakát és arcát is összeszurkálta. A bántalmazottnak óriási szerencséje volt, hogy nem szenvedett súlyosabb, akár végzetes sérüléseket.

A nyomozás lezárta után a Kunszentmártoni Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a férfival szemben felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és egyéb bűncselekmények miatt. Az ügyészség már akkor végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottal szemben. A büntetőeljárás a Kunszentmártoni Járásbíróságon el is kezdődött, ahol az ügyben eljáró bíró már a kezdetekben megállapította a vádtól eltérő minősítés lehetőségét. Mint kifejtette, a bántalmazás alkalmas volt a ténylegesen bekövetkezettnél súlyosabb, akár végzetes sérülés okozására is.

A büntetőügy „nagyobb fokozatba” kapcsolt. A per átkerült a Kunszentmártoni Járási Ügyészségről a vármegyei főügyészségre. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2023. június 1-jén kelt vádmódosítása alapján a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette helyett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletére „súlyosította” a vádiratot.

A Szolnoki Törvényszéken induló új bizonyítási eljárás tavaly szeptemberi tárgyalása a több mint két éve ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében kezdődött. A bíróság már 2022. február 14-én elfogató parancsot adott ki a vélhetően a felelősségre vonás elöl szökésben lévő, napjainkra már 38. életévében járó fiatalemberrel szemben – mindeddig eredménytelen a körözése.

Nem a csavarhúzó a bűnös, de a vádlott ezzel az eszközzel okozott életveszélyes sérüléseket

Forrás: Magyar ügyészség

A Szolnoki Törvényszéken tavaly óta annak rendje, módja szerint tanúk és szakértők meghallgatásával, igaz, a szökött vádlott távollétében zajlott le a bizonyítási eljárás, amelynek május 9-i tárgyalásán elhangoztak a perbeszédek is. Az ügyész több éves börtönbüntetést indítványozott a terheltre, míg a vádlott védője a védence felelősségre vonását az alapvád, tehát a felfegyverkezve elkövetett garázdaság, illetve a könnyű testi sértés bűntetteinek megállapítását javasolta a bíróságnak.

Dr. Hajdu Anna azonban csütörtökön nem hozott ítéletet. Jelezte, hogy a vádlottnak nem tudták kézbesíteni az idézéseket, és főleg, a hirdetmények sem voltak szabályszerűek. Határozathozatal helyett a bírónőnek ezért újra meg kell nyitnia a bizonyítási eljárást. Az ez ügyben kijelölt, néhány héttel későbbi tárgyalási napon azonban várhatóan megszületik – az elsőfokú(?) – ítélet az ügyben...