– Rendőrség! – hallatszik a felkiáltás, majd pár pillanat múlva a jászberényi egyenruhások már rúgják is be az ajtót. Ez a jelenet Jászapátin kilenc, Hevesen három helyen játszódott le egyszerre, áprilisban. Mint akkor hírportálunk beszámolt, a rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre a jászapáti drogbanda kárára, 180 rendőr részvételével rajtaütésszerűen csaptak le a dílerekre. Az akció akkora méretű volt, hogy a hevesi, csongrádi, borsodi, nógrádi és békési rendőrök mellett a Készenléti Rendőrség és az ügyészség is részt vett benne.

A rendőrök rátörték az ajtót a dílerekre

Forrás: Részlet a rendőrség videójából

A helyszíneken valódi terülj, terülj asztalkámat találtak: kábítószergyanús anyagokat, több millió forint készpénzt, órákat, autókat, telefonokat, bútorokat foglaltak le. Az akció nyomán végül tíz embert állítottak elő, nyolcukat letartóztatták.

Profi módszerekkel maradt volna „láthatatlan” a jászapáti drogbanda

Kedden a Szolnoki Járási Ügyészség újabb részleteket közölt hírportálunkkal az ügy részleteiről. Azt írták, a Jászberényi Járási Ügyészség bűnszervezetben, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt hat személy letartóztatását augusztus 17-éig meghosszabbította.

Az ügyészségi indítvány a banda munkamódszereibe is bepillantást enged. Eszerint a feltételezett dílerek együttműködtek egymással, alá-fölérendeltségi viszonyban álltak, mindenkinek megvolt a saját szerepe, feladata a „droggyárban”. Újfajta dizájner drogot, N-ethil Norpentedront árultak, a hatóságok szeme elől pedig úgy próbáltak rejtve maradni, hogy felosztották egymás között a területeket.

Az ügynek 19 gyanúsítottja van, ők feltehetően 2020 augusztusa óta heti rendszerességgel adták-vették a kábítószert, főként Jászapátin, Jászladányban és Hevesen.

Szolnokon döntenek a sorsukról

Mint dr. Lánczi Rajmund, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes szóvivője közölte, jelenleg mindegyik gyanúsított kényszerintézkedés hatálya alatt áll, mivel korábban a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája letartóztatásukat, bűnügyi felügyeletüket rendelte el.

A járási ügyészség azért indítványozta a bandatagok letartóztatásának meghosszabbítását, mert a kiszabható büntetés nagysága miatt fennáll a gyanúsítottak szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ahogy az is, hogy szabadlábon hagyásuk esetén veszélyeztetnék a bizonyítást, jogellenesen befolyásolnák az ügy további lehetséges érintettjeit, esetleg összebeszélnének. Sőt, az ügyészség szerint az sem kizárt, hogy a kábítószer-kereskedést is folytatnák.

A kényszerintézkedések meghosszabbításáról a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája dönt majd.