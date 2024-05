A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai továbbra is nyomon követik az eldobható, ízesített újgenerációs e-cigaretták internetes kereskedelmét, és folyamatosan foglalják le ezeket az illegális e-cigiket. Jelen vannak az adásvételi csoportokban, és felszámolják a törvényellenes tevékenységet – hívta fel rá a figyelmet közleményében a NAV.

Nem lehet csak úgy bárhol ilyen e-cigiket árulni

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Magyarországon nem forgalmazható ízesítőanyagot tartalmazó e-cigaretta! Az internetes csoportokban mégis folyamatosan jelennek meg újabb és újabb termékek. Ezekben ízesített, nikotint is tartalmazó folyadéktöltet van, és a tapasztalatok szerint ezek a hevítéses eszközök kiszerelésenként egyre több nikotint juttatnak a szervezetbe.

Egyre többször lecsapnak az e-cigit árusítókra

A NAV közlemény eszerint ellenőreik az elmúlt időszakban is sikerrel csaptak le az ízesített elektronikus cigaretták árusítóira, akkor is, ha az adásvételek internetes csoportokban történtek. A revizorok jelen vannak ezeken a felületeken, próbavásárlásokat végeznek, folyamatosan fogják el az illegális dohánytermékekkel kereskedőket. Figyelik a népszerű internetes csatornákat, a közösségi oldalak csoportjait, azokat a felületeket, ahol ezek a termékek (Elf Bar, Poco Bar) beszerezhetők, és lebuktatják a kereskedőket. Az elfogások után megindítják a szükséges eljárásokat, és a banki számlaadatok, a futárszolgálatoktól kikért információk alapján az eladók korábbi tevékenységét, a korábbi adásvételeket is felderítik.

A Jászkunságban is probléma a forgalmazás

Az elmúlt időszakban, az internetes felületekről indítva ellenőrzéseiket, a NAV Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Pest, Heves, Veszprém, Győr-Moson-Sopron vármegyei munkatársai is eredményes akciókat hajtottak végre, és csaknem ötmillió forint értékben több száz, különféle márkájú, illegálisan forgalmazott ízesített elektronikus cigarettát foglaltak le.

Az elfogások után minden esetben szabálysértési eljárás, adott esetben bűnügyi eljárás is indul. Az eladók a számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt is bírságra számíthatnak. Fontos tudni azt is, hogy a NAV-bírság mellett az engedély nélküli dohánytermék-értékesítésért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága is 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a magánszemély eladót.