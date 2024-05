Szolnokon, Kisújszálláson, Tiszakürtön és Tiszaföldváron is rendőrök toppantak be a helyi gyermekotthonokban májusban. Az egyenruhások szerencsére jó ügy érdekében jelentek meg: az állatvédelem fontosságáról tartottak oktatást a gyermekotthonok lakóinak. Ehhez pedig társakat is vittek magukkal: a Nyolckézláb Segítőkutya Alapítvány munkatársait, és két terápiás kutyát – tudatta kedden hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Fotó: A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-Főkapitányság felvétele / Forrás: Beküldött fotó

Az oktatást a Kapaszkodó program keretében tartották meg. A program célja, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a felelős állattartás fontosságával, emellett cél a szabadidő eltöltésének megszervezése, a bűncselekmények megelőzésére felvilágosító, interaktív foglalkozások megtartása a megyei gyermekotthonokban neveltek részére.