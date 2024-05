A családok május utolsó vasárnapján bepillantást nyerhettek a „kulisszák mögé”. Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk, az érdeklődők bejárhatták a laktanyákat, megismerkedhettek a tűzoltók által használt eszközökkel és gépjárművekkel, melyek közül többe be is ülhettek, illetve mozgás közben is láthattak.

Gyerekmosolyokkal teltek meg a jászkunsági tűzoltó laktanyák

Forrás: JNSZ VMKI, Túrkeve ÖTE, Rákóczifalva ÖTE

– A vállalkozó szelleműek több eszközt is kézbe vehettek, illetve felpróbálhatták a védőruhákat, illetve vízsugárral lőhettek célba. Az élet úgy hozta, hogy a szolnoki laktanyában a közönség egy éles riasztásnak is szemtanúja lehetett, melyet kicsik és nagyok egyaránt ámulattal figyeltek – közölte.