Ismét az alkohol győzött a józan ész felett, eltiltása alatt is ittasan vezetett a rákóczifalvi férfi

Úgy tűnik, az italt fontosabbnak tartotta a szabadságánál is az a 46 éves rákóczifalvi férfi, akit gyorsított eljárásban ítélt el a Szolnoki Járásbíróság, mert már négyszer kapták ittas vezetésen. Az alkohol miatt nemcsak a jogsiját, a közügyek gyakorlását, de még szabadságát is elvesztette egy időre. Most egy éven keresztül józanodhat a fogház rácsai mögött.

Már 2021-ben és 2023-ban is elítélte a bíróság ittas vezetés miatt, de úgy tűnik, ebből sem tanult az a 46 éves rákócifalvi férfi, akit 2024 április végén és május elején is igazoltatták úgy, hogy alkohol volt a szervezetében, miközben vezetett. Pedig ekkorra a korábbi botlásai már eltiltották a vezetéstől. Fotó: Shuterstock.com / Forrás: Illusztráció Az alkohol miatt egy év fogházat kapott – A tetten ért vádlottat az ügyészség gyorsított eljárás keretében bíróság elé állította. A Szolnoki Járásbíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően börtönbüntetésre, közügyek gyakorlásától és közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a korábban vele szemben kiszabott 1 év felfüggesztett fogházbüntetés végrehajtását is – tájékoztatott az ítéletről dr. Lánczi Rajmund, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője. Tetten érték többször is, hamar kattant a bilincs A gyorsított eljárást úgy indokolta, hogy a törvény szerint az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított két hónapon belül bíróság elé állíthatja, ha a bűncselekmény tízévnyi szabadságvesztésnél nem büntethető súlyosabban. Továbbá akkor, ha az ügy megítélése egyszerű, a bizonyítékok rendelkezésre állnak és a terheltet a bűncselekmény elkövetésén tetten érték, vagy a terhelt a bűncselekmény elkövetését beismerte. Ezeknek a kritériumoknak pedig a többször is ittasan vezető férfi megfelelt.

