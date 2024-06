Szentes felé haladt az autó, amikor egy balra ívelő kanyarban lévő vasúti átjáróban egyenesen ment tovább.

A baleset helyszíne

Fotó: Donka Ferenc

Átszakította a szalagkorlátot, egy jelzőtáblát kidöntött, majd a vasúti sínek mellett állt meg, ahol előtte még egy távközlési oszlopnak is nekihajtott, ami kidőlt. Információnk szerint a kocsiban egyedül ülő középkorú férfi megsérült, nála felmerült az ittasság gyanúja is, ezért a mentők rendőri kísérettel szállították a szentesi kórházba. Az csak a szerencsén múlt, hogy az odaérkező vonattal nem ütközött össze. Az autó totálkárosra tört, és a MÁV-nak, valamint a Közút kezelőnek is jelentős az anyagi kára.