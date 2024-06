A vakáció alatt a felhőtlen játék, kikapcsolódás közepette a gyerekek sokszor még a legalapvetőbb közlekedési szabályokat sem tartják be, melynek következtében balesetek okozóivá, részeseivé, vagy áldozatává válnak – hívta fel rá a figyelmet András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Sok éves tapasztalatok mutatják, hogy a vakáció alatt megnő a közúti balesetet szenvedők száma – leginkább a felelőtlenül be nem kapcsolt biztonsági övek miatt –, és az évszak sajátosságaiból fakadóan sajnos a vízi baleseteké is.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mindenek előtt a szülők szakítsanak időt gyermekeikre, és mondják el, miként kell közlekedni: például hogy hol van elsőbbsége a gyalogosnak, mit kell tenni, mielőtt lelépünk az úttestre. A szabályos kerékpározás elsajátításához az alapokat gyakran át kell ismételni, tudjon a gyermek biztonságosan irányt jelezni. Ha már tudja, hogy hol szabad kerékpározni, melyek a kötelező biztonsági felszerelések, illetve be is tartja ezeket a szabályokat, még akkor is egy ideig kísérje figyelemmel a szülő, hogy miként reagál a gyermek egy-egy veszélyesebb helyzetre. A leggyakoribb tragédia okozója a rohanás, a körültekintés nélküli úttestre lépés. Emellett a kerékpározáskor például az elsőbbség meg nem adása és a szabálytalan kanyarodás.

A gépjárművezetőket arra kérjük, figyeljenek a gyalogos és kerékpározó gyerekekre! – figyelmeztet a rendőrség.

A gyerekek elhelyezésére több szülő választja nyáron a táborozást. Ilyenkor előfordulhat, hogy a megszokottól eltérő tájegységgel, úthálózattal vagy környezettel találkoznak. A tábor előtt mindenképpen figyelmeztessük őket a fürdőzés veszélyeire, a hegyi utakon való közlekedés eltérő sajátosságaira. Fontos, hogy fürdőzéskor, vízibiciklizéskor, csónakázáskor tartsák be a szabályokat. Azok, akik nem tudnak úszni, feltétlenül vegyék fel a mentőmellényt. Kerüljék a bányatavakat, csak a kijelölt helyeken fürdőzzenek – tanácsolta András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.