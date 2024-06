A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség 2023. május 25-én emelt vádat a 37 éves férfival szemben. Az ügy előzménye szerelemféltés, illetve a széthulló házastársi kapcsolattal járó gyermekelhelyezési procedúra. Ennek az esetnek büntetőügy, illetve gyermeklelkek sérülése lett a következménye.

Dr. Hajdu Anna bírónő (szemben) jogerős ítéletet hozott hétfőn délután a jászladányi „verekedős” ügyben

Fotó: Mészáros Géza

Történt, hogy egy jászladányi házaspárnak – akik az anya két esztendős leányát és egy közös, fél éves fiút neveltek – két évvel ezelőtt megromlott a kapcsolata. Az elhidegülést az váltotta ki, hogy az anya új szerelemre lobbant egy férfi iránt. Kisvártatva oda is költözött hozzá a gyerekekkel együtt. Emiatt a válókeresetet is beadták, a szülői felügyeleti jogok gyakorlását pedig az anyára bízta a bíróság. Persze az apa is élhetett a láthatás, nevelés jogával. Ám az apa csak a „saját vér szerinti” kisfiával kívánt törődni, őt akarta mindig elvinni, a kislányt nem. Az anya azonban ragaszkodott a két gyermek közös apai gondozásához is a láthatások idején.

Ököllel ütött egykori felesége arcába

Ez az egyet nem értés okozta a gondokat 2022. december 18-án is. Az apa, aki időközben a saját édesanyjához költözött, e napon is kitartott amellett, hogy kizárólag a kisfiával foglalkozna. A volt feleség aznap este tíz óra körül az új kedvesével együtt megjelent az ex-anyósa jászladányi, Dr. Izsó utcai háza előtt egy kocsival, hogy tisztázzák a problémájukat. Ám a kulturált megegyezés lehetősége semmivé lett, amikor az anyós a jármű letekert ablakán keresztül egész egyszerűen szembeköpte a volt menyét, a volt férj pedig ököllel egykori neje arcába csapott.

A nő újdonsült kedvese erre kiugrott a kocsiból, és vehemensen számon kérte a férfit a tettéért. Dulakodás alakult ki, melynek során a vádlott mellbe rúgta a sértettet. Még pedig úgy, hogy annak egyik bordája eltört, ami át is szúrta a tüdejét. Rövid idő után a bántalmazott férfi rosszul lett, fulladozott, ezért mentőt hívtak hozzá.

A sértettet a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházba szállították, ahol a kialakult „légmellét” mellkasi szívódrain behelyezésével szüntették meg. A sürgősségi beavatkozás, illetve az egyhetes kórházi-ápolási idő elhárította az életveszélyes állapotot.