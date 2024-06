Több mint hatezer-nyolcszáz liter ismeretlen eredetű ásványolaj-származékot talált a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy magánszemély ingatlanán Szajolban. Az illegális üzemanyag-fogásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága adott hírt. Ahogy a tájékoztatóból kiderül: a NAV ügyintézői kockázatelemzést követően kérték a Bevetési Igazgatóság járőreinek közreműködését egy magánszemély tulajdonában álló telep ellenőrzéséhez.

Nagy fogása volt a NAV-nak Szajolban: tetemes mennyiségű illegális üzemanyagot találtak egy ingatlan udvarán

Forrás: NAV

Hangsúlyozták: a jövedéki termékek, ezen belül a gázolaj és benzin forgalmazását, tárolását, szállítását szigorú szabályok szerint lehet végezni, melyet a NAV munkatársai folyamatosan figyelemmel követnek. Az online számla rendszer és egyéb adatok összevetése alapján vált gyanússá a szóban forgó adózó tevékenysége a jövedéki ellenőrzést végző szakemberek számára.

Illegális üzemanyag rejtőzött a konténerben

– Az adatok elemzését követően a pénzügyőrök egy tartálykamiont követve jutottak be a telephelyre, ahol lezárt konténerekben, gépkocsik rakodóterében és különféle tárolóedényekben összesen 6 847 liter ismeretlen eredetű üzemanyagot találtak. A tartályok és kannák mellől benzin áttöltésére használható szivattyúk és több, egy köbméteres tartály is előkerült, amelyek az iratok szerint szintén a telephely tulajdonosáé voltak – számolt be a vármegyei adó- és vámigazgatóság sajtóosztálya.

– A pénzügyőrök az ásványolajtermékeket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekményének alapos gyanúja miatt indítottak eljárást. A tulajdonos akár 5 millió forint bírságra is számíthat – tették hozzá az illetékesek.