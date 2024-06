Most június 25-én lezárult a férfi büntetőügyében indított bizonyítási eljárás. Az ügyészség a perbeszédben felsorolta a férfi ellen felhozott vádakat, a tanúk beszámolóját, akik egytől egyig kábítószer-fogyasztók, a vádlott ügyfelei voltak. A védelem szerint kétséget kizáróan nem megállapítható védence bűnössége. A vádlott –, aki a bíróság előtt nem, csupán a nyomozati szakaszban tett vallomást – nem ismeri be bűnösségét, tagadja az ellene felhozott vádakat – ártatlannak állítja be magát. Annak ellenére, hogy a rendőrségi razzia közben a háza ablakából dobálta ki az udvarra a pakkokat, s hogy megtalálták nála a kristályporos mérleget, illetve jelentős mennyiségű készpénzt az állandóan magánál hordott „hasitasijában”.

Még várni kell a jogerős büntetésre, de elérkezik

Dr. Hernádi Ildikó bírónő kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 12 év fegyházbüntetést szabott ki a vádlottra. Az ügyész 3 nap gondolkodási idő kért a döntés megítélésére, míg a vádlott és védője elsősorban felmentésért, másodsorban enyhítésért jelentett be fellebbezést. A döntés így még nem jogerős, azt a határozatot másod fokon a Szegedi Ítélőtábla fogja meghozni.