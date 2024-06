Betörték az ablakokat, óriási rendetlenséget hagytak, és elvitték a tanulói laptopokat ismeretlen tettesek hétfőre virradóra a tiszabői általános iskolából. A rendőrök egész délelőtt helyszíneltek, az informatika termet lezárták. Az intézmény munkatársai között teljes a döbbenet és a kétségbeesés, hiszen elmondásuk szerint ez már a sokadik alkalom. Sorozatbetörők garázdálkodnak a településen.

Az ablakokat is betörték, így másztak be a tiszabői általános iskolába az ismeretlen elkövetők, akik elvitték a tanulói laptopokat. Az intézmény dolgozóinak gyanúja szerint sorozatbetörőkről van szó

Fotó: Beküldött fotó

Nem először vittek el laptopokat az iskolából

– Harminchárom darab laptopot vittek el, 8 és félmillió forint értékben, nem beszélve a betört ablakokról, ami miatt a kárunk legalább 9 millió forint. Egyszerűen ezt már nem hisszük el! A múlt héten elvitték a tanárhelyettesek laptopjait, összesen 4-et. Azelőtti héten is betörtek, megkísérelték elvinni ugyanezeket a laptopokat, csak akkor eldugták az iskola körül, és mi megtaláltuk. Az egész faluban jellemzőek egyébként az utóbbi egy évben a betörések, melyek túlnyomórészt egy bandához kötetőek. Már nagyon kétségbe vagyunk esve... – nyilatkozta elkeseredetten Kubicsek Judit, az iskola igazgatója.

A kamerák sem zavarják a bandát, mindenhova betörnek

A faluban tapasztalható sorozatbetörésekkel kapcsolatban megkerestük a tiszabői önkormányzatot. Bíró Zoltán alpolgármester érdeklődésünkre elmondta, valóban van egy banda, melynek tagjait már többször bevittek a rendőrök, de egy idő után mindig visszatérnek. Korábban már az óvodába és a Máltai Szeretetszolgálat irodájába is betörtek, de a polgármesteri hivatalt is kirámolák már.

– Ennek a csoportnak a tagjai állítólag drogfüggők. Minden intézmény el van látva térfigyelővel, de őket ez nem zavarja, simán belenéznek a kamerába. Olyan tárgyakat visznek el, amit azonnal értékesíteni tudnak, például fűkaszákat és akkumulátorokat is, ezekért azonnal pénzt kapnak, melyet elkölthetnek drogra. Sajnálatos ez a helyzet, ahogy az is, hogy még mindig van aki vásárol tőlük. De volt olyan vevőjük is, aki csupán 2000 forintért azonnal megvette a felkínált laptopot azért, hogy visszaadhassa azt a a tulajdonosának – mesélte az alpolgármester. Hozzátette, bár a rendőrök hatékonyan végzik a dolgukat, van egy eljárásrend, ami ellen semmit nem tehetnek.