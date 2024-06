Megkezdődött a nyári betakarítás, ezért a települések be- és kivezető útjain, valamint a szántóföldekről becsatlakozó földutakon jelentősen megnövekedhet a tehergépkocsik, és a mezőgazdasági munkákban résztvevő járművek forgalma.

A nyári betakarítás ideje alatt gyakran lehet találkozni ehhez hasonló lassú, és nagyméretű mezőgazdasági gépekkel a vármegye útjain

Fotó: police.hu / Forrás: Police.hu

Ezek a járművek, vagy szerelvények nagy méretükből és alacsony sebességük miatt több helyen torlódást okozhatnak, így nő a balesetveszélyes szituációk kialakulásának lehetősége is – hívta fel a figyelmet a jelenségre András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Alaposan ellenőrizni kell a berendezéseket a nyári betakarítás idején

Mint közölte, a rendőrség felhívja a mezőgazdasági munkában résztvevők figyelmét, hogy tudatosan tartsák be a KRESZ szabályokat. Fontos, hogy a vezető, mielőtt elindul a járművel a telephelyről, köteles a kormányberendezést, fékeket, a gumiabroncsokat, valamint a kötelezően előírt világító és fényjelző berendezések működését ellenőrizni. A vizsgálat terjedjen ki a pótkocsira illetve a további vontatmányokra is. Emellett fontos az is, hogy a mezőgazdasági munkagéppel csakis az engedélyezett utakon lehet közlekedni.



Az összesarazott közút letakarítása is kötelező

A betakarítási munkálatokban résztvevő gépjárművek vezetőinek kötelessége betartani a közlekedési szabályokat, a túlméretes járművekkel a vonatkozó biztonsági rendszabályok betartása kötelező! Különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására, és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére is. Kiemelten fontos kihajtás előtt a jármű megtisztítása a sártól. Ha mégis szennyeződés kerül a közútra, gondoskodni kell az azonnali letakarításáról!

– hangsúlyozta a szakember, aki kiemelte, mivel a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról, illetve közútra kanyarodást különös figyelemmel és körültekintéssel kell végrehajtani.



Tilos az alkohol, fontos a nagyobb oldaltávolság

Fontos hangsúlyozni ebben az esetben is az ittas járművezetés tilalmát. A közlekedési balesetek megelőzése érdekében felhívjuk a figyelmet, hogy ez nemcsak a munka idejére, hanem a hazaútra is vonatkozik, akár kerékpárral, motorkerékpárral vagy személygépkocsival is térnek haza. A nagy terhet szállító, nagyméretű járművek lassabban közlekednek. Fontos, ha lassan haladó mezőgazdasági járművet közelítenek meg, előzésnél és kikerülésnél tartsanak nagyobb oldaltávolságot

– figyelmeztetett a sajtóreferens. Hozzátette, az előrelátó vezetéssel megelőzhetőek a közlekedési balesetek.