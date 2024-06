Jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt indítványozta a Szolnoki Járási Ügyészség egy férfi letartóztatását, valamint egy nő és két fiatalkorú gyanúsított bűnügyi felügyeletének elrendelését. A négy személy együttműködve egy pénzváltót széfjét ürítették ki Szolnokon.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Mint arról dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatta hírportálunkat, a rendelkezésre álló adatok szerint a nő egy szolnoki pénzváltó cég alkalmazottjaként – élettársa kezdeményezésére – a pénzváltó üzlet bejárati ajtajának kulcsát az élettársának átadta, hogy azokat a férfi lemásolja.

A nő 2024. május 27-én este az üzletben lévő páncélszekrény ajtaját nyitva hagyta azért, hogy megkönnyítse a férfi számára a lopást. A férfi Szolnokon késő este a másolt kulccsal bement a pénzváltó üzletébe, és az ott található széfből több mint 32 millió forintot ellopott.

Két fiatalkorú társuk a cselekmény közben az utcán, a közelben figyelt, hogy bent a férfi zavartalanul „dolgozhasson".

Tekintettel arra, hogy a férfi és a nő is elszökött, az ügyészség álláspontja szerint megalapozottan lehet tartani szökésüktől, elrejtőzésüktől, valamint a férfi esetében a bizonyítás megnehezítésének veszélye is fennáll, mivel a lopott pénzt ismeretlen helyen tárolja. Az ügyészség indítványa szerint a két fiatalkorú esetében is fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, illetve egyikük esetében a bizonyítás megnehezítésének veszélye is.

Az ügyészség indítványának megfelelően a bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, három társának a bűnügyi felügyeletét.

A döntés nem végleges, mivel a letartóztatott férfi védője az ellen fellebbezést jelentett be, így esetében a Szolnoki Törvényszék fog végleges döntést hozni.