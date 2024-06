Megkapta autóját a Karáért Polgárőr Egyesület.

Beülhettek hivatali autójukba a jászkarajenői polgárőrök

Fotó: Facebook.com / Jászkarajenő Község Önkormányzata

A hírről Jászkarajenő hivatalos oldalán adtak tájékoztatást. Érdeklődésünkre Sulák Imre Istvánné, a polgárőrök vezetője elmondta, „minden úgy halad, ahogy a nagykönyvben meg van írva”. Az autóval már voltak is terepen, és rendszeresen járnak ki szolgálatba. Az elmúlt három héten nem volt egyetlen „lyukas napjuk” sem, minden napra jutott szolgálatteljesítőjük. Ezért is külön öröm számukra – mondta a polgárőrök vezetője –, hogy ebben a három hétben nem is jelentettek be lopást a településen.