Még tavaly áprilisban, Karcagon ismerkedett meg a rendezetlen családi körülmények között élő fiatal lánnyal egy 26 éves helyi férfi, aki, miután hazavitte, és együtt kábítószereztek, szinte azonnal prostitúcióra akarta kényszeríteni a kiszolgáltatott fiatalt. A tinédzser ugyanis mesélt új ismerősének rossz életkörülményeiről, és életkorát is elmondta.

A rendőrök még aznap elfogták és előállították a 26 éves karcagi férfit, aki brutálisan megverte és prostitúcióra kényszerítette a kiskorú lányt

Fotó: Police

Szinte azonnal prostitúcióra akarta rávenni

A férfi ezután arra akarta rávenni, hogy a 4-es számú főúton legyen prostituált, amit a lány nem akart. Ekkor a vádlott többször pofon ütötte és további bántalmazással fenyegette. A megfélemlítés megtette hatását, a lány két napon keresztül prostitúciós tevékenységet végzett a 4-es számú főúton, a bevételt pedig átadta a férfinak. Pár nap múlva a fiatal ismét a vádlott házához ment, ahol a férfi már nem csak őt, de volt élettársát is prostitúcióra akarta rávenni, mégpedig Németországban. Ezt mindketten visszautasították, de a lánynak még aznap ismét ki kellett mennie a 4-es számú főút mellé. A férfi újra veréssel fenyegette azért, hogy átadja a prostitúciós tevékenységgel szerzett jövedelmét.

Még fel is locsolta a lányt, azért, hogy folytathassa a brutális verést

A pénzből aztán a férfi kábítószert vásárolt, amit együtt fogyasztottak el. A szer hatására egyre ingerültebb lett, majd kérdőre vonta lányt, hogy más férfival is fenntart-e kapcsolatot. Azt hajtogatta, hogy a lány becsapja őt, és úgy arcon ütötte ököllel, hogy a falba is beverte a fejét. Aztán órákon keresztül bántalmazta. Ököllel ütötte a fejét és a testét, és miután a földre esett, rugdosta, valamint egy eszköz nyelével is többször testszerte ütlegelte. A kegyetlen férfi egy baltát is elővett a bántalmazás során, majd azzal fenyegette a lányt, hogy levágja a lábát és az ujjait. Közben többször lelocsolta vízzel az eszméletét vesztő kiskorút, azért, hogy magához térjen, és folytathassa a bántalmazást.

A rendőrséget a vádlott volt élettársa értesítette. A kiskorú sértett a bántalmazás során életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a vádiratában – arra az esetre, ha a férfi a bűncselekményt az előkészítő ülésen beismeri – a férfival szemben 12 év fegyházbüntetés kiszabására, és 10 év közügyek gyakorlásától eltiltásra tett indítványt. Az ügyben a Szolnoki Törvényszék dönt majd, melyet a férfi letartóztatásban vár

– tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.