Sörnyitó, és elektromos cigaretta. Ennyit tartott meg az a 45 éves abádszalóki férfi abból a lopott holmiból, melyet három portáról szerzett be. A különös eset úgy kezdődött, hogy bejelentés érkezett a Karcagi Rendőrkapitányságra, mert valaki bemászott egy abádszalóki ház kertjébe június 20-án hajnalban, és ellopott egy 30 ezer forint értékű biciklit.

Csak a sörnyitót és az elektromos cigarettát tartotta meg, a többi zsákmányt az utcán hagyta az abádszalóki tolvaj

Forrás: Police.hu

Az étel nem kellett, a sörnyitó és az elekromos cigi volt fontos

Később a tulajdonos az utcán megtalálta a kerékpárt. Kis idő elteltével újabb panaszos telefonált a rendőrkapitányságra, mert egy másik helybeli portájára ment be egy ismeretlen, ahonnan egy flakon teát és egy üveg málnalekvárt lopott el. A harmadik bejelentés is a településről érkezett, ez alkalommal a tolvaj egy dobozba készített össze élelmiszert, elektromos cigarettát és sörnyitót. A dobozt és a tartalmát is az utcán találták meg.

A nyomozók gyors adatgyűjtést követően egy utcán ténfergő, 45 éves abádszalóki férfit számoltattak el a bűncselekményekkel kapcsolatban június 20-án 16 óra körül. Ruházatátvizsgáláskor előkerült az elektromos cigaretta és a sörnyitó. A férfit előállították a rendőrkapitányságra, és lopás vétség miatt hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Az ez év januárjában börtönből szabadult, többszörösen büntetett előéletű tettes beismerő vallomást tett

– tájékoztatott a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.