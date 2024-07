Ha nyár, akkor fesztiválok. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében, a Tisza-tónál is zenés és gasztronómiai programok sokaságával várják a pihenni és kikapcsolódni vágyókat. A vármegyei bűnmegelőzési szakemberek és iskolaőrök most a Tisza-tó Fesztre látogatókat látták el jó tanácsokkal a bűnmegelőzési információs ponton Tiszafüreden. Mint azt a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, az érdeklődők a vagyonvédelem, drogprevenció, állatvédelem, áldozatvédelem, biztonságos szórakozás témakörében kaptak felvilágosítást, és külön tájékoztatták őket az online csalások megelőzéséről is.

A Jászkunság bűnmegelőzési szakemberei szolgálnak és védenek a nyár folyamán is

Forrás: Police.hu