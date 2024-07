A megalapozott gyanú szerint a férfi 2024. május közepe és július 18-a között 10 alkalommal lopott Fegyverneken. A férfi ingatlanokba tört be vagy surrant be, személygépkocsit tört fel illetőleg 3 lezárt kerékpárt is eltulajdonított úgy, hogy azok lakatjait eltörte. Az összes elkövetési érték megközelíti a másfél millió forintot.

Forrás: Szolnok Járási Ügyészség

A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert a kiszabható halmazati büntetés nagyságára tekintettel fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye továbbá a sorozat-elkövetésre valamint arra is figyelemmel, hogy munkahellyel nem rendelkezik a gyanúsított vonatkozásában hatványozottan fennáll a bűnismétlés veszélye.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását elrendelte.

A mellékelt képet az ügyben eljáró nyomozóhatóság készítette az egyik helyszínelés során, a képen a kerékpártároló látható, ahonnan a gyanúsított 2 kerékpárt is ellopott.